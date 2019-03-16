"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)

Участники призвали наказать причастных к коррупционному скандалу в "Укроборонпроме".

Фото: Макс Левин

В центре Киева в субботу прошла мирная акция "Национального корпуса", участники которой требовали привлечь к ответственности причастных к коррупционному скандалу в "Укроборонпроме".

Как сообщил корреспондент LB.ua, акция началась на Майдане Независимости, где собрались более тысячи человек.

Митингующие призвали взять под арест фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" – Олега Гладковского, Игоря Гладковского, Виталия Жукова и Андрея Рогозу, а также арестовать их счета и конфисковать имущество. Участники акции также потребовали, чтобы каждую неделю генпрокурор отчитывался о ходе расследования дел, связанных с хищением оборонного бюджета.

На "Глобусе" вывесили плакат "Свинарчуков - за решетку".

Фото: Александр Рудоманов

В "Нацкорпусе" заявили, что если Гладковских посадят, то акции протеста прекратятся. В противном случае националисты намерены их проводить еженедельно.

Около 13:30 участники акции отправились к зданию Администрации президента, к этому времени их количество выросло примерно до 2 тысяч человек. Петра Порошенко в Киеве в субботу не было, он находился с визитом в Полтаве.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В 14:10 колонна националистов дошла до Банковой улицы. По пути представители "Национального корпуса" забросали правоохранителей плюшевыми свинками. Это намек на бывшую фамилию Гладковских - Свинарчук.

Потом игрушки полетели в сторону Администрации президента.

Фото: Александр Рудоманов

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий после завершения акции сказал, что в ней приняли участие не меньше 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в связи с акцией "Нацкорпуса" в центр Киева стянули три тысячи полицейских, а правительственный квартал перекрыли для движения автомобильного транспорта.

Напомним, 9 марта две акции "Нацкорпуса" в Киеве и Черкассах привели к столкновениям с полицией.

Лидер партии Андрей Билецкий ранее заявил, что 16 марта в столице будет еще более многочисленный митинг, на него должны прийти "намного больше 10 тысяч человек".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Блок рекламы


Похожие новости
Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарствГоспредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарств
Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"
СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)
Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосетиИзраиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (обновлено)В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
У посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в КрымуУ посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в Крыму
Военные ООС провели тренировку по боевому управлению вертолетом Ми-2
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Порошенко предложит Раде новую редакцию статьи УК о незаконном обогащенииПорошенко предложит Раде новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении
Последние новости
Подгружаем последние новости