Суд в Италии допросил украинского нацгвардейца Маркива

К десятому по счету заседанию было приковано большое внимание местных медиа.

Суд в Италии допросил украинского нацгвардейца Маркива
Виталий Маркив
Фото: Радио Свобода

В Италии в суде присяжных города Павия состоялся перекрестный допрос украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе весной 2014 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В течение пяти часов отвечая на вопрос прокурора и адвокатов, Марк подробно рассказал о своем месторасположении, боевом снаряжении, задачах и обязанностях во время несения службы на горе Карачун в мае-июне 2014 года.

К десятому по счету заседанию, которое состоялось 15 марта, было приковано большое внимание местных медиа. Процесс освещали три государственных телеканала, печатные издания и фоторепортеры. Около сотни человек наблюдали за ходом допроса.

В следующую пятницу, 22 марта, запланировано очередное заседание суда. На нем заслушают свидетелей защиты, которых пока не объявили.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и роSSийского переводчика Андрея Миронова. Сотрудники СМИ и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция допросила представителей Нацдружин из-за заявлений применить силу на выборахПолиция допросила представителей Нацдружин из-за заявлений применить силу на выборах
Австрия вызвала украинского посла из-за запрета въезда в Украину журналисту ВершютцуАвстрия вызвала украинского посла из-за запрета въезда в Украину журналисту Вершютцу
Украинского консула не пустили к политзаключенному КольченкоУкраинского консула не пустили к политзаключенному Кольченко
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбораЕвропейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Митрополита УПЦ МП допросили в полиции о связях с "ДНР"Митрополита УПЦ МП допросили в полиции о связях с "ДНР"
ФСБ проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста в КрымуФСБ проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста в Крыму
У раненого украинского моряка Эйдера подозрения на гепатит не подтвердилисьУ раненого украинского моряка Эйдера подозрения на гепатит не подтвердились
Украина направила Италии ноту протеста из-за открытия "представительства ДНР" в ВеронеУкраина направила Италии ноту протеста из-за открытия "представительства ДНР" в Вероне
Нардепы Маткивский и Антонищак дали показания в суде над нацгвардейцем Маркивым в ИталииНардепы Маткивский и Антонищак дали показания в суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости