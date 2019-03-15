Кислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-Болтаем
Замглавы украинского МИЛ процитировал "Алису в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН сравнил заместителя постоянного представителя РоSSии при ООН Дмитрия Полянского с Шалтаем-Болтаем, сообщает Укринформ.
Полянский в своем выступлении на спецзаседании Совета Безопасности ООН к пятой годовщине оккупации Крыма заявил, что показания о пытках и нарушениях прав человека и гуманитарного права на оккупированном полуострове - это "сказки" в духе "Алисы в Стране Чудес".
На это представитель украинского МИД парировал: "Специально для роSSийского джентльмена, который настолько в восторге от Льюиса Кэрролла, имею другую цитату: "Не хочу быть среди безумцев", - сказала Алиса. "Этому никак не поможешь", - сказал Кот". Это мои ощущения, когда вас слушаю".
Кислица добавил: "Мне кажется, что ваш любимый персонаж - не Алиса, а Шалтай-Болтай, который говорил: "Когда я произношу слово, речь идет лишь о том, какой смысл я вкладываю в него". Так и в ваших словах не говорилось об истинном смысле Устава ООН, Будапештского меморандума, или международного права".
Украинский дипломат напомнил роSSийскому представителю и другие слова английского писателя: "Всегда говорите правду. Думайте перед тем, как говорить, а сказав - запишите, что сказали".
"Это очень дельный совет для вас на следующий раз, когда вы решите цитировать Льюиса Кэрролла", - отметил Кислица.
Он напомнил присутствующим, что в Украине нет ни одного внутреннего конфликта - только прямая агрессия РоSSии.
Как сообщалось, 15 марта Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию во временно оккупированном Крыму. Заседание, посвящено пятой годовщине оккупации и проходит в формате Арриа, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.03.2019 19:47