Кислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-Болтаем

Замглавы украинского МИЛ процитировал "Алису в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла.

Кислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-Болтаем
Фото: пресс-центр МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН сравнил заместителя постоянного представителя РоSSии при ООН Дмитрия Полянского с Шалтаем-Болтаем, сообщает Укринформ.

Полянский в своем выступлении на спецзаседании Совета Безопасности ООН к пятой годовщине оккупации Крыма заявил, что показания о пытках и нарушениях прав человека и гуманитарного права на оккупированном полуострове - это "сказки" в духе "Алисы в Стране Чудес".

На это представитель украинского МИД парировал: "Специально для роSSийского джентльмена, который настолько в восторге от Льюиса Кэрролла, имею другую цитату: "Не хочу быть среди безумцев", - сказала Алиса. "Этому никак не поможешь", - сказал Кот". Это мои ощущения, когда вас слушаю".

Кислица добавил: "Мне кажется, что ваш любимый персонаж - не Алиса, а Шалтай-Болтай, который говорил: "Когда я произношу слово, речь идет лишь о том, какой смысл я вкладываю в него". Так и в ваших словах не говорилось об истинном смысле Устава ООН, Будапештского меморандума, или международного права".

Украинский дипломат напомнил роSSийскому представителю и другие слова английского писателя: "Всегда говорите правду. Думайте перед тем, как говорить, а сказав - запишите, что сказали".

"Это очень дельный совет для вас на следующий раз, когда вы решите цитировать Льюиса Кэрролла", - отметил Кислица.

Он напомнил присутствующим, что в Украине нет ни одного внутреннего конфликта - только прямая агрессия РоSSии.

Как сообщалось, 15 марта Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию во временно оккупированном Крыму. Заседание, посвящено пятой годовщине оккупации и проходит в формате Арриа, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.


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