Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН сравнил заместителя постоянного представителя РоSSии при ООН Дмитрия Полянского с Шалтаем-Болтаем, сообщает Укринформ.

Полянский в своем выступлении на спецзаседании Совета Безопасности ООН к пятой годовщине оккупации Крыма заявил, что показания о пытках и нарушениях прав человека и гуманитарного права на оккупированном полуострове - это "сказки" в духе "Алисы в Стране Чудес".

На это представитель украинского МИД парировал: "Специально для роSSийского джентльмена, который настолько в восторге от Льюиса Кэрролла, имею другую цитату: "Не хочу быть среди безумцев", - сказала Алиса. "Этому никак не поможешь", - сказал Кот". Это мои ощущения, когда вас слушаю".

Кислица добавил: "Мне кажется, что ваш любимый персонаж - не Алиса, а Шалтай-Болтай, который говорил: "Когда я произношу слово, речь идет лишь о том, какой смысл я вкладываю в него". Так и в ваших словах не говорилось об истинном смысле Устава ООН , Будапештского меморандума, или международного права".

Украинский дипломат напомнил роSSийскому представителю и другие слова английского писателя: "Всегда говорите правду. Думайте перед тем, как говорить, а сказав - запишите, что сказали".

"Это очень дельный совет для вас на следующий раз, когда вы решите цитировать Льюиса Кэрролла", - отметил Кислица.

Он напомнил присутствующим, что в Украине нет ни одного внутреннего конфликта - только прямая агрессия РоSSии.