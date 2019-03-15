Фигурант дела о подкупе Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн гривен

По словам адвоката, залог вносили "очень много людей".

Фигурант дела о подкупе Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн гривен
Фото: tyzhden.ua

Глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на адвоката Евгения Музычука.

"Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривен, как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - рассказал он.

Залоговую сумму за Костанчука внесли 11 марта, а на следующий день он вышел из СИЗО.

По словам адвоката, залог вносили "очень много людей", а "желающих было еще больше", и залоговая сумма - это результат совместного вклада более 20 человек.

Он добавил, что подал короткую апелляцию на часть решения суда, и теперь ожидается полный текст судебного решения, по словам адвоката, он должен был быть еще 14 марта.

"Сейчас написал гневное письмо в суд, о том, что решение является незаконным, и мы дальше обжалуем это в апелляции", - подчеркнул Музычук и добавил, что "мотивы, по которым суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства прокурора, являются неизвестными для них (защиты)".

Тараса Костанчука и Александра Ищенко задержали 6 марта в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Их обвиняют в попытке склонить Юрия Тимошенко отказаться от участия в президентских выборах. Кандидату в президенты якобы предлагали 5 млн гривен за это. Костанчук утверждает, что Юрий Тимошенко его подставил.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчиком подкупа был народный депутат из "Батькивщины" Валерий Дубиль.


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