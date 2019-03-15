Гослесагентство хочет статус министерства

"Пора поднять вопрос субъектности".

Гослесагентство хочет статус министерства
Фото: dklg.kmu.gov.ua

Государственное агентство лесных ресурсов считает необходимым создать Министерство лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.

Такое предложение сделал замглавы агентства Владимир Бондарь на съезде лесников Украины.

"Пора поднять вопрос субъектности. Имея отдельное министерство, мы сможем вывести лесную отрасль на высокий уровень", - цитирует чиновника пресс-служба агентства.

По его словам, Гослесагентство не имеет права законодательной инициативы, чтобы ускорить решение ряда вопросов, в частности, разделения функций хозяйствования и контроля, борьбы с незаконными рубками, усыханием лесов, создания рынка древесины.

По мнению замглавы ведомства, создание министерства позволит разработать национальную лесную политику, провести инвентаризацию лесов и надлежащим образом профинансировать все работы в лесном хозяйстве.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.

В 2018 году парламент криминализировал контрабанду леса.


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