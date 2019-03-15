ГБР проверит возможную причастность директора НАБУ к сокрытию коррупции в оборонпроме

Сытник мог знать о сокрытии его подчиненными коррупционных схем в ГК "Укроборонпром".

ГБР проверит возможную причастность директора НАБУ к сокрытию коррупции в оборонпроме
Роман Труба
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования производства, открытого по материалам расследования журналистов Bihus.info, проверит также возможную причастность директора Национального бюро расследований Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

Комментируя заявление руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Назара Холодницкого о том, что Сытник мог знать о сокрытии его подчиненными коррупционных схем в ГК "Укроборонпром", и, отвечая на вопрос, будут ли изучаться ГБР действия директора НАБУ, Труба сказал, что ГБР будет проверять все факты.

"Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам будет известно. Конечно же, вопросы у нас будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки. В том числе юридическая оценка будет даваться действиям как руководителям структурных подразделений НАБУ, так и руководству", - отметил он.

Напомним, в финальной серии расследования Bihus.info, обнародованной вечером 11 марта, журналисты сообщили, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь", годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже НАБУ.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

В расследовании также упоминались заместитель руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олег Борисенко и детектив этого отдела Дмитрий Литвиненко. Также в расследовании упоминался первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, но Сытник решил его не отстранять.

НАБУ настаивает, что обвинения в пособничестве коррупционным схемам в адрес Бюро являются безосновательными. А Сутник ранее заявил, что Бюро начало расследовать возможные незаконные действия сотрудников еще до выхода журналистского расследования.


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