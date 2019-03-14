РоSSия создает предпосылки для нападения на Украину с моря, - МИД Украины за заседании в Европарламенте

Заседание провели в связи с пятилетием роSSийской аннексии Крыма.

РоSSия создает предпосылки для нападения на Украину с моря, - МИД Украины за заседании в Европарламенте
Фото: ecb.europa.eu

Действия РоSSии в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы «убить экономику Азовского побережья Украины и создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря».

Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном совместном заседании комитета Европарламента по зарубежным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге, передает Крым.Реалии.

Как сообщили 14 марта в Представительстве Украины в ЕС, на заседании, которое провели накануне в связи с пятилетием роSSийской аннексии Крыма и агрессии против Украины, эксперты обсудили «угрозы роSSийской гибридной войны против международного порядка».

Директор политического департамента МИД Украины на заседании напомнил о захвате роSSийской ФСБ украинских военных кораблей и экипажей и отметил, что в тот момент РоSSия официально не уведомляла о перекрытии Керченского пролива, закрыв проход под Керченским мостом своим танкером, и что из перехваченной радиосвязи роSSийских военных ясно, что «атака не была случайной или спонтанной».

«Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины в отношении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. РоSSия понимает только силу, и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Сегодня мы слышали, что слово «санкции» на самом деле не популярно, к сожалению, здесь, в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым обладают европейцы, чтобы остановить роSSийские военные действия и агрессию», – подчеркнул Макеев.

Действия РоSSии в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.


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