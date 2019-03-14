Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Олешко

Михаил Сигида останется под стражей до 13 апреля

Печерский райсуд Киева сегодня, 14 марта, продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля предполагаемому организатору убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат" Михаилу Сигиде.

Соответствующее решение приняла судья Ирина Григоренко, передает РБК-Украина.

Так, в ходе заседания адвокаты просили суд избрать альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Адвокат Юлия Плецкая отметила, что у ее подзащитного - проблемы с сердцем. В самом начале заседания она подала соответствующие документы и просила их приобщить к материалам дела.

"Я считаю, что возможно избрать иную меру пресечения. Я считаю, что необходимо отказать прокуратуре и избрать другую меру пресечения - залог или домашний арест", - сказал адвокат Сергей Прокопцев в ходе заседания.

31 июля в Бердянске Запорожской области застрелили местного активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск.

Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".

23 января Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александра Обухова, которого подозревают в убийстве активиста Виталия Олешко.