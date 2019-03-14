Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Олешко
Михаил Сигида останется под стражей до 13 апреля
Печерский райсуд Киева сегодня, 14 марта, продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля предполагаемому организатору убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат" Михаилу Сигиде.
Соответствующее решение приняла судья Ирина Григоренко, передает РБК-Украина.
Так, в ходе заседания адвокаты просили суд избрать альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.
Адвокат Юлия Плецкая отметила, что у ее подзащитного - проблемы с сердцем. В самом начале заседания она подала соответствующие документы и просила их приобщить к материалам дела.
"Я считаю, что возможно избрать иную меру пресечения. Я считаю, что необходимо отказать прокуратуре и избрать другую меру пресечения - залог или домашний арест", - сказал адвокат Сергей Прокопцев в ходе заседания.
31 июля в Бердянске Запорожской области застрелили местного активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск.
Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".
23 января Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александра Обухова, которого подозревают в убийстве активиста Виталия Олешко.
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Политика
14.03.2019 22:31