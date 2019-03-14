Германия вернула Украине церковную грамоту Петра I о поставлении на Киевскую митрополию

Исторический документ был вывезен из Киева во время войны.

Германия вернула Украине грамоту Петра I о поставлении митрополита Иосафата (Кроковского) на Киевскую митрополию, которая была вывезена из Киева во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter .

"Действительно исторический день. Германия вернула Украине грамоту Петра I от 1708 года, в которой тот просит Митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться на сторону Вселенского патриарха. Как символично: на днях она познакомится с нашим Томосом", - написал он.

Грамоту украинскому послу передал госсекретарь МИД Германии Вальтер Линднер.

. @StSLindner today returned a document signed by Czar Peter I to the ?? Ambassador @MelnykAndrij . The document of historical importance to ?? and ?? was taken to ?? during World War II and held by the Institute for Eastern European History and Area Studies at @uni_tue . @AA_Kultur pic.twitter.com/6mWyNnuz51 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 14 марта 2019 г.