Германия вернула Украине церковную грамоту Петра I о поставлении на Киевскую митрополию
Исторический документ был вывезен из Киева во время войны.
Германия вернула Украине церковную грамоту Петра I
Фото: #twitter#.com/MelnykAndrij
Германия вернула Украине грамоту Петра I о поставлении митрополита Иосафата (Кроковского) на Киевскую митрополию, которая была вывезена из Киева во время Второй мировой войны.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter.
"Действительно исторический день. Германия вернула Украине грамоту Петра I от 1708 года, в которой тот просит Митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться на сторону Вселенского патриарха. Как символично: на днях она познакомится с нашим Томосом", - написал он.
Грамоту украинскому послу передал госсекретарь МИД Германии Вальтер Линднер.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.