СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили во взяточничестве советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30. тыс. от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства", - говорится в сообщении.

Посредника задержали в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия по месту работы и жительства фигурантов. Также решается вопрос об объявлении советнику подозрения по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Фото: ssu.gov.ua

Обновление. Как выяснилось, возможный подозреваемый - советник министра внутренних дел, экс-министр спорта Виктор Корж. Он отверг все обвинения.

"Сегодня, 14 марта, рядом интернет-изданий была опубликована информация о якобы вымогательстве и получении взятки моим помощником. Эта информация является неправдивой и порочащей мою честь и достоинство", - говорится заявлении Коржа в фейсбуке ФСО "Динамо".

"На самом деле представители коммерческой структуры выступили с инициативой по поддержке спортсменов - представителей Федерации биатлона. В частности, работник фирмы вместе с моим помощником должны были передать средства в Федерацию биатлона. Президент Федерации Владимир Бринзак об этом было лично предупрежден руководителем указанной коммерческой структуры", - пояснил он.

"Итак, никаких противозаконных намерений и действий с моей стороны не было. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно изучат и выяснят все обстоятельства этого дела и беспочвенность выдвинутых против меня обвинений будет доказана!", - добавил экс-министр.