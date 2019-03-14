В штабе Порошенко уверены, что никто не сможет сорвать встречи с избирателями

Олег Медведев прокомментировал инциденты с "Нацкорпусом".

В штабе Порошенко уверены, что никто не сможет сорвать встречи с избирателями
Потасовка с полицией в Черкассах
Фото: скриншот из видео

В избирательном штабе Петра Порошенко уверены, что попытки представителей "Национального корпуса" сорвать встречи кандидата в президенты с избирателями ни к чему не приведут.

Об этом заявил спикер избирательного штаба Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно, видим попытки так называемого "Национального корпуса" и штабов, которые за ним стоят, помешать и сорвать встречи кандидата в президенты Порошенко с избирателями. Но, как бы оппоненты ни старались, они не смогут прекратить процесс общения с избирателями", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что у Порошенко сейчас "довольно плотный график поездок и как президента, и как кандидата в президенты", включающий в том числе встречи с избирателями.

"Никто их (встречи, - ред.) не сможет остановить", - сказал Медведев.

Он также рассказал, что в среду Порошенко встретился с группой представителей "Нацкорпуса" и "сказал им всё, что он думает об их акции".

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" устроил потасовку возле Администрации президента в Киеве. Однако, узнав, что президента нет в Киеве, националисты отправились в Черкассы.

Позже, в Черкассах представители "Нацкорпуса" и его боевого крыла - "Национальные дружины" - устроили потасовку с полицией, пытаясь добраться до Порошенко. После выступления президента, на площади националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. В результате возникла потасовка, в ходе которой пострадали семеро правоохранителей.

Представители Порошенко заявили, что за антипрезидентскими акциями стоят "пророSSийские реваншисты и олигархи-беглецы".


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