Два сотрудника СБУ попались на вымогании $110 тысяч
Жертвой вымогателей был выходец из Средней Азии.
Два сотрудника Службы безопасности Украины и двое гражданских лиц задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Задержанным готовится подозрение по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса.
По версии следствия, начальник одного из отделов СБУ и его подчиненный требовали деньги за освобождение от уголовного преследование и сохранение гражданства Украины.
Они успели получить 40 тысяч долларов и были задержаны при передаче второго транша в размере 10 тысяч долларов. Вместе с ними задержаны еще двое гражданских.
В операции были задействованы Главная военная прокуратура и управление внутренней безопасности СБУ.
Пресс-служба СБУ сообщила, что жертвой вымогателей был выходец из Средней Азии. Ему обещали, что помогут избежать депортации из Украины его близкой родственницы, которая находится в международном розыске.
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14.03.2019 12:59