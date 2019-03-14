НАБУ отстранило двух детективов из расследования Bihus.info

Национальное антикоррупционное бюро отстранило двух детективов, имена которых были указаны в расследовании Bihus.info о коррупции в оборонпроме.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами BIHUS.info. Уверен, что в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и сообщим о них общественность", - заявил директор НАБУ Артем Сытник.

В расследовании журналистов говорилось, что фигуранты оборонного скандала Андрей Рогоза и его "старший" партнер Виталий Жуков годами договаривались с правоохранительными органами, чтобы те закрывали глаза на правонарушения их компании "Оптимумспецдеталь". Среди этих ведомств якобы было и НАБУ.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

В расследовании упоминались заместитель руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олег Борисенко и детектив этого отдела Дмитрий Литвиненко.

Также в расследовании упоминался первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, но Сытник решил его не отстранять.

НАБУ настаивает, что обвинения в пособничестве коррупционным схемам в адрес Бюро являются безосновательными.