В Киеве за взятку в $500 задержали чиновника культурного отдела КГГА

Чиновник требовал деньги за выдачу справки о том, является ли дом объектом культурного наследия.

Чиновник Департамента охраны культурного наследия КГГА Азатьян "погорел" на взятке в $500 за установку рекламы на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установки наружной рекламы на фасаде зданий, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки указанного департамента о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурных памяток.

За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от предпринимателя взятку в размере $500.

13 марта при передаче оговоренной суммы чиновник был задержан правоохранителями недалеко от места работы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Начальником отдела инспекции Департамента охраны культурного наследия КГГА является Вартан Азатьян.

Напомним, накануне в Днепре полиция задержала мэра города Верховцево за вымогательство 30 тыс. долларов за "устранение препятствий" при аренде земельного участка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Чорновол получила орден "За мужество"Чорновол получила орден "За мужество"
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре на взятке в 5 тыс. долларов задержали мэра райцентра ВерховцевоВ Днепре на взятке в 5 тыс. долларов задержали мэра райцентра Верховцево
ГБР задержало чиновника ГосЧС при получении 260 тыс. гривен взяткиГБР задержало чиновника ГосЧС при получении 260 тыс. гривен взятки
МВД: члены "Нацкорпуса" будут наказаны за драки с полицией в Киеве и ЧеркассахМВД: члены "Нацкорпуса" будут наказаны за драки с полицией в Киеве и Черкассах
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (обновлено)В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (обновлено)
В Киеве начался Марш женщинВ Киеве начался Марш женщин
Замглавы Госводагентства задержали на взяткеЗамглавы Госводагентства задержали на взятке
США отменяют визы чиновникам Мадуро и их родственникамСША отменяют визы чиновникам Мадуро и их родственникам
ГПУ опровергла связь застреленного в Киеве мужчины с делом "бриллиантовых прокуроров"ГПУ опровергла связь застреленного в Киеве мужчины с делом "бриллиантовых прокуроров"
СБУ задержала чиновника БТИ в Николаевской области на взятке в 100 тыс. грнСБУ задержала чиновника БТИ в Николаевской области на взятке в 100 тыс. грн
Протестующие второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле КГГАПротестующие второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости