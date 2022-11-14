Канада зробила свій внесок в український контрнаступ – виділяє $500 млн допомоги

Оттава також розширила санкцій проти прихильників війни у РФ, інформує ZN.ua.

Канада зробила свій внесок в український контрнаступ – виділяє $500 млн допомоги
© прес-служби Кабінету міністрів

Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на понад 500 млн доларів та розширить санкції проти Росії за порушення прав людини, повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Виступаючи на саміті G20, Трюдо наголосив на готовності продовжувати стояти разом із союзниками на захисті спільних цінностей миру, демократії та прав людини. Канада продовжить підтримувати Україну та працюватиме над притягненням РФ до відповідальності за неспровоковану агресію.

Кошти закладено у бюджеті країни на 2022 рік, і підуть на військове, спостережне та комунікаційне обладнання, пальне та медичні засоби для ЗСУ.

Крім того, Канада запроваджує санкції проти 23 громадян РФ – поліцейських, слідчих, прокурорів, суддів та працівників в'язниць, причетних до переслідування російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи.

За словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції доповнять запроваджені Канадою проти понад 1 400 росіян і компаній у відповідь на повномасштабное вторгнення Росії в Україну.

«Канада продовжує підтримувати Україну, яка захищає свою територію, суверенітет та незалежність від Росії. Ця додаткова військова допомога підтримає українців, які мужньо продовжують боротися проти незаконного вторгнення Владіміра Путіна, тоді як нові санкції чинитимуть додатковий тиск на тих, хто підтримує акти війни», - наголошує Трюдо.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд відзначила «неймовірний прогрес» Збройних сил України у звільненні своїх територій і зазначила, що новий пакет допомоги є внеском країни в український контрнаступ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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