Подарунок до свята: Німеччина надасть Україні військову допомогу на $500 млн

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем підготували новий пакет додаткової зброї та боєприпасів для України вартістю понад 500 мільйонів євро (499 мільйонів доларів). Про це повідомляє Bloomberg , посилаючись на інформацію поінформованих урядовців.

Видання повідомляє, що Німеччина надасть Україні більше боєприпасів, пристроїв для боротьби з безпілотниками та броньованих евакуаційних машин найближчими тижнями.

«Ми продовжуватимемо постачати зброю, – сказав Шольц по відеозв’язку в межах онлайн-саміту Кримської платформи, перебуваючи з візитом в Торонто. – Ми запустили новий пакет, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони, ракетні пускові установки, тонни боєприпасів, засоби боротьби з дронами та броньовані евакуаційні машини».

Згідно з підрахунком Кільського інституту світової економіки, Німеччина вже виділила Україні озброєння та обладнання на суму 700 млн євро, ще 500 мільйонів євро виділено на фінансування нового пакета озброєння.