Подарунок до свята: Німеччина надасть Україні військову допомогу на $500 млн
В новому пакеті будуть системи ППО, РЕБ, боєприпаси, ракетні установки та броньовані евакуаційні машини, інформує
Уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем підготували новий пакет додаткової зброї та боєприпасів для України вартістю понад 500 мільйонів євро (499 мільйонів доларів). Про це повідомляє
Видання повідомляє, що Німеччина надасть Україні більше боєприпасів, пристроїв для боротьби з безпілотниками та броньованих евакуаційних машин найближчими тижнями.
«Ми продовжуватимемо постачати зброю, – сказав Шольц по відеозв’язку в межах онлайн-саміту Кримської платформи, перебуваючи з візитом в Торонто. – Ми запустили новий пакет, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони, ракетні пускові установки, тонни боєприпасів, засоби боротьби з дронами та броньовані евакуаційні машини».
Згідно з підрахунком Кільського інституту світової економіки, Німеччина вже виділила Україні озброєння та обладнання на суму 700 млн євро, ще 500 мільйонів євро виділено на фінансування нового пакета озброєння.