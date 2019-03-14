На границе с Крымом задержан роSSийский наемник, воевавший на Донбассе

Украинские пограничники и полицейские сегодня ночью задержали боевика, участвовавшего в боях на Донбассе, при попытке пересечь админграницу с оккупированным Крымом в сторону материковой Украины. Об этом написал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня ночью пограничники совместно с Национальной полицией выявили гражданина, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом за пределами КПВВ в сторону материковой Украины. Этот мужчина, 1992 года рождения, в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса". Был ранен и награжден фейковым знаком отличия", - написал Слободян.

Мужчину завербовали на территории РФ , куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу, хотя с заработками не сложилось.

"Это - обычная схема привлечения спецслужбами РоSSии в ряды незаконных военных формирований", - добавил спикер погранведомства.

Напомним, в конце февраля оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы задержали боевика "ДНР", который принимал непосредственное участие в деятельности бандформирования "Восток" и охранял обломки сбитого на Донбассе пассажирского самолета рейса MH17.