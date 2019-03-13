Шесть подразделений Воздушных сил ВСУ сменили места дислокации, - Минобороны

Кабмин принял распоряжение "О передислокации воинских частей (подразделений)ВС ВСУ.

Шесть подразделений Воздушных сил ВСУ сменили места дислокации, - Минобороны
Шесть подразделений ВС ВСУ сменили места дислокации
Фото: facebook.com/kpszsu

Кабинет министров принял распоряжение "О передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства - принято распоряжение о передислокации воинских частей Воздушных Сил ВСУ. Реализация данного Распоряжения расширит боевые возможности воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство согласилось с предложением Минобороны относительно передислокации воинской части А1659 из военного городка №35 (Мариуполь) в военный городок №8 (Золотоноша, Черкасская область).

Зенитный ракетный дивизион полка А2800 передислоцируется из военного городка №6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок №13 (село Нерубайское Беляевского района Одесской области).

Воинская часть А3737 из военного городка №2 (город Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (с.Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №21 (Староконстантинов Хмельницкой области).

Пункт наведения авиации из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (с.Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Напомним, в октябре прошлого года военно-воздушные силы Украины получили обновленные сверхзвуковой и военно-транспортный самолеты.


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