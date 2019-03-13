Минюст до конца года закроет около 10 "неэффективных" пенитенциарных учреждений

Это поможет сэкономить до 200 млн гривен ежегодно.

Минюст до конца года закроет около 10 "неэффективных" пенитенциарных учреждений
Денис Чернышов
Фото: Макс Требухов

В Украине до конца текущего года из-за неэффективного использования закроют около 10 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил замминистра юстиции Денис Чернышов.

"До конца этого года будет закрыто около 10 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) из-за неэффективного их использования. Таким образом, общее количество закрытых учреждений ГУИС, с учетом двух предыдущих лет, составит 20, а это уже более 200 миллионов гривен ежегодной экономии”, - отметил он.

Чернышов пояснил, что процесс оптимизации начат в том числе из-за недофинансирования пенитенциарной системы, поскольку "финансирование некоторых направлений, например, оплата коммунальных услуг, составляет 50-60%, а должно бы - 100%".

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве открыли новый корпус Лукьяновского СИЗО после капремонта.


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