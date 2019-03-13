Порошенко напомнили об обещании создать координационный совет по вопросам заложников

На Банковой прошел пикет родственников политзаключенных.

Фото: Lb.ua

Родственники политзаключенных и военннопленных вышли на пикет, во время которого призвали президента Петра Порошенко создать координационный совет по вопросам освобождения заложников.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Акцию "Президент, подпиши" провели на Банковой улице возле Администрации президента в среду, 13 марта.

Фото: Lb.ua

Организаторы пикета заявили, что идею создания координационного совета предложил в политзаключенный Владимир Балух, президент ее поддержал.

Он публично сообщил о создании такого совета и поручил подготовить соответствующий указ, но ни к каким результатам это не привело.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

8 июня 2018 года родственники украинских политзаключенных Кремля и заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе, встретились с Президентом Петром Порошенко. На встрече в Администрации Президента присутствовали председатель Службы безопасности Василий Грицак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Также в АП были представители крымскотатарского народа - председатель Меджлиса Рефат Чубаров и его заместитель Ахтем Чийгоз, которого в октябре 2017 года освободили после незаконного содержания в Крыму.

Во время встречи Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который призвал к активным действиям государства по консолидации усилий патриотически настроенных граждан и выразил мнение, что создание консультативно-координационного совета при Президенте Украины значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защите прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с роSSийской пропагандой.

Глава государства поддержал создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий Указ.


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