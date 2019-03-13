РоSSия запланировала на 18 марта запуск двух элетростанций в Крыму

РоSSийский Технопромэкспорт планирует официально запустить новые электростанции в Крыму 18 марта во время возможного визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает роSSийское агентство "Рейтер" со ссылкой на данные пяти разных источников.

На открытии Севастопольской станции планирует присутствовать Путин, который готовит визит в Крым в годовщину аннексии полуострова, сказали источники. “Губернатор на закрытом совещании сообщил, что Путин приедет 18 марта в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС”, - сказал источник в парламенте Севастополя.

Обе станции будут открыты во время визита Путина, президент планирует присутствовать на открытии одной из них, сказал другой источник.

Планируется пуск второй очереди станций, которые выйдут на полную мощность, сказал источник, знакомый с планами запуска.

Технопромэкспорт отказался от комментариев, Минэнерго и Кремль пока не ответили на просьбы о комментарии.