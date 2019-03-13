РоSSия запланировала на 18 марта запуск двух элетростанций в Крыму

Сообщается, что аннексированный остров посетит Путин.

РоSSия запланировала на 18 марта запуск двух элетростанций в Крыму
Фото: минВОТ

РоSSийский Технопромэкспорт планирует официально запустить новые электростанции в Крыму 18 марта во время возможного визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает роSSийское агентство "Рейтер" со ссылкой на данные пяти разных источников.

На открытии Севастопольской станции планирует присутствовать Путин, который готовит визит в Крым в годовщину аннексии полуострова, сказали источники. “Губернатор на закрытом совещании сообщил, что Путин приедет 18 марта в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС”, - сказал источник в парламенте Севастополя.

Обе станции будут открыты во время визита Путина, президент планирует присутствовать на открытии одной из них, сказал другой источник.

Планируется пуск второй очереди станций, которые выйдут на полную мощность, сказал источник, знакомый с планами запуска.

Технопромэкспорт отказался от комментариев, Минэнерго и Кремль пока не ответили на просьбы о комментарии.

Напомним, Украина отключила электроснабжения Крыма в 2014 году. РоSSия на аннексированном полуострове начала строистельство двух электростанций на общей мощностью 940 мегаватт за $1,1 миллиарда. Первые энергоблоки запущены в октябре 2018 года. Тогда же развернулся скандал с поставками газовых турбин для ТЭС: немецкий концерн Siemens сообщил, что РФ установила на этих электростанциях четыре турбины производства немецкого концерна в обход европейских санкций. Это привело к скандалу и судебным разбирательствам и новым санкциям против РФ со стороны ЕС и США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко: РоSSия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПКЛуценко: РоSSия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПК
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
РоSSия наращивает военное присутствие в аннексированном КрымуРоSSия наращивает военное присутствие в аннексированном Крыму
В Закарпатской области 15 марта объявлено выходнымВ Закарпатской области 15 марта объявлено выходным
Количество роSSийских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - КлимкинКоличество роSSийских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - Климкин
Муженко: РоSSия завершает формирование ударных соединений у границ УкраиныМуженко: РоSSия завершает формирование ударных соединений у границ Украины
РоSSия нарушает Венскую конвенцию, сдавая дипквартиры РФ в Чехии в аренду третьим лицамРоSSия нарушает Венскую конвенцию, сдавая дипквартиры РФ в Чехии в аренду третьим лицам
ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в КрымуПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму
Климкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией КремляКлимкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией Кремля
МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в КрымуМИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости