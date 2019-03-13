Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест

Мера пресечения избрана Антону Братко и Дмитрию Кухарчуку.

Сосновский районный суд Черкасс избрал меру пресечения двум подозреваемым в организации столкновений с полицией в Черкассах 9 марта.

Представителя "Национального корпуса" Антона Братко суд определил домашний арест в ночное время. Дмитрия Кухарчука суд отправил под круглосуточный домашний арест.

11 марта обоим членам партии сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки). Одному из них также вручено подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко. Пострадали 22 полицейских.

Националисты вышли на протест с требованием "отрубить руки Гладковскому" и наказать фигурантов журналистского расследования Bihus.info о хищениях в "Укроборонпроме".


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