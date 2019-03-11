Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"

В первом соцопросе без Садового рейтинг Гриценко вырос до 10%.

Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Фото: Пресс-служба Гриценко

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты свежего соцопроса, в котором уже не включен мэр Львова Андрей Садовый, снявший свою кандидатуру в пользу бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.

По сравнению с февральским опросом рейтинг Гриценко немного вырос и сейчас находится в районе 10%, то есть Гриценко делит 4-5 место вместе с Юрием Бойко из партии "За жизнь".

24,7% респондентов, которые собираются голосовать на выборах 31 марта и уже определились со своим выбором, намерены поддержать артиста Владимира Зеленского, 18,3% - за лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 16,8% - за действующего президента Петра Порошенко.

За Гриценко готовы проголосовать 10,3% респондентов, за Бойко - 9,9%.

Остальные кандидаты существенно отстают.

Около четверти респондентов еще не определились со своим выбором.

Среди кандидатов в президенты относительно высоким уровнем доверия пользуется Владимир Зеленский (43%). Также высокий уровень доверия имеют Юлия Тимошенко (28%), Анатолий Гриценко (26%) и Петр Порошенко (24%). Олегу Ляшко доверяют 19% опрошенных, Юрию Бойко - 18%, Андрею Садовому - 17%, Святославу Вакарчуку - 16%, Александру Шевченко - 13%, Игорю Смешко - 13%, Александру Вилкула - 12%, Евгению Мураеву - 10%.

При этом самый высокий уровень недоверия имеют Петр Порошенко (69%) и Олег Ляшко (71%).

"Рейтинг" утверждает, что в опросе приняли участие 5 тысяч человек. Исследование провели 1-7 марта методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности - не больше 1,5%.

Напомним, что в февральском опросе "Рейтинга" у Зеленского было, у 25,1%, у Порошенко - 16,6%, у Тимошенко - 16,2%, у Бойко - 11,3%, у Гриценко - 7,7%.


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