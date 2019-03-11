Лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной Рады Андрей Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения".

"Заказчиком выступает Порошенко, исполнителем выступает Виктор Юнусович Кононенко, по прозвищу Латыш, сотрудник СБУ , который организовывал нападения во времена Януковича на черкасских майдановцев. Он через некого Илью, по прозвищу Кочевник, отвечает за связи с криминалитетом. Через Илью "Кочевника" будет сделан заказ на физическое устранение руководителей движений", - сказал Билецкий на пресс-конференции в понедельник.

Исполнителями ликвидации якобы будут представители криминалитета.

Билецкий также считает, что партии будут мстить за события в Черкассах, где "Нацкорпус" пытался задержать кортеж Порошенко. Речь может идти о роспуске полка Национальной гвардии "Азов" и провокациях на будущих акциях протеста НК.

"Будут выставлять исключительно срочников и провоцировать драки. Чтобы говорить, что националисты избили 18-летних парней. Мы не будем с ними драться. Мы не хотим конфликта с Нацгвардией и полицией", - сказал он.

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве , применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства.

Во время драки пострадали двое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

Во время этих столкновений пострадали два десятка полицейских, включая начальник ГУ НП в Черкасской области полковника Валерия Лютого.