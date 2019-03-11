Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения"

"Заказчиком выступает Порошенко, исполнителем выступает Виктор Юнусович Кононенко".

Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения"
Фото: Макс Требухов

Лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной Рады Андрей Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения".

"Заказчиком выступает Порошенко, исполнителем выступает Виктор Юнусович Кононенко, по прозвищу Латыш, сотрудник СБУ, который организовывал нападения во времена Януковича на черкасских майдановцев. Он через некого Илью, по прозвищу Кочевник, отвечает за связи с криминалитетом. Через Илью "Кочевника" будет сделан заказ на физическое устранение руководителей движений", - сказал Билецкий на пресс-конференции в понедельник.

Исполнителями ликвидации якобы будут представители криминалитета.

Билецкий также считает, что партии будут мстить за события в Черкассах, где "Нацкорпус" пытался задержать кортеж Порошенко. Речь может идти о роспуске полка Национальной гвардии "Азов" и провокациях на будущих акциях протеста НК.

"Будут выставлять исключительно срочников и провоцировать драки. Чтобы говорить, что националисты избили 18-летних парней. Мы не будем с ними драться. Мы не хотим конфликта с Нацгвардией и полицией", - сказал он.

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства.

Во время драки пострадали двое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

Во время этих столкновений пострадали два десятка полицейских, включая начальник ГУ НП в Черкасской области полковника Валерия Лютого.


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