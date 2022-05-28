Ядерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропаганде

В Государственной ядерной инспекции Украины отреагировали на недавнее заявление Генеральный директор МАГАТЭ о хранении на Запорожской АЭС ядерного топлива пригодного для изготовления ядерного оружия. Исполняющий обязанности главы Госинспекции Олег Кориков опроверг все обвинения и заявил, что Рафаэль Мариано Гросси подыгрывает роSSийской пропаганде. Открытое обращение было опубликовано на сайте Государственной ядерной инспекции.



Скандал произошел на Давосском экономическом форуме, когда во время выступления Гендиректор МАГАТЭ подтвердил якобы правдивую информацию, полученную от роSSийской стороны, о хранении на ЗАЭС «30000 кг плутония и 40000 кг обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия». Эта информация не может соответствовать действительности, поскольку «МАГАТЭ ежегодно подтверждает в своем Докладе о применении гарантий соблюдения Украиной своих обязательств по исключительно мирному использованию ядерного материала, находящегося под ее контролем».

Кроме того, это невозможно ни с политической точки зрения, ни с технической. Пока в Украине нет технологий, которые позволят хранить плутоний или уран и тем более его производить. К тому же есть прямой запрет на такие действия.

«Очень грустно, что дерзкая ложь роSSийской пропаганды транслируется на высоком уровне топ-чиновника МАГАТЭ. На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%, которое не пригодно для изготовления ядерного оружия», - говорится в открытом обращении.

Также в ядерной Госинспекции в очередной раз призвали Мариано Гросси посодействовать немедленному выведению роSSийских войск, техники и персонала Росатома с площадки Запорожской АЭС.