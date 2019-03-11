Бывшего президента Южной Кореи судят за клевету

Чон Ду Хван в 1996 году был приговорен к смертной казни за госизмену и взяточничество, но позже был помилован.

В Южной Корее судят бывшего главу государства Чон Ду Хвана по обвинению в клевете на участников демократического движения.

Об этом сообщает радио KBS.

"88-летний Чон Ду Хван, который с 1980 по 1988 год был президентом РК, предстал в понедельник перед судом по обвинению в клевете на участников демократического движения в городе Кванджу в мае 1980 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чон Ду Хван в своих мемуарах назвал "лжецом" ныне покойного католического священника Чо Пио, который утверждал, что стал свидетелем расстрела с вертолетов участников "Движения за демократию 18 мая" в Кванджу. Родственники священника подали иск, который был принят в мае прошлого года.

Суду предстоит установить достоверность мемуаров экс-президента в той части, где он утверждает, что огонь по митингующим с вертолетов не велся. В прошлом году специальная комиссия пришла к выводу, что военные расстреливали с вертолета участников демонстраций.

В случае признания Чон Ду Хвана виновным он может быть приговорен к двум годам тюремного заключения или штрафу в размере до 5 млн вон ($4400).

В 1996 году он был приговорен к смертной казни за государственную измену и взяточничество. Верховный суд Кореи заменил приговор пожизненным заключением, однако впоследствии Чон Ду Хван был помилован указом президента.

Напомним, в прошлом году суд в Сеуле приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака, признав его виновным в получении взяток, растрате и злоупотреблении властью.

Ли Мен Бак стал четвертым президентом Южной Кореи, которого приговорили к тюремному заключению. В апреле 2018 года суд приговорил к 24 годам тюрьмы Пак Кын Хе, руководившую страной в 2013-2017 годах. В 1996 году были осуждены Чон Ду Хван и его преемник на посту президента Ро Дэ У.