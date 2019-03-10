Задержаны двое организаторов драки с полицией в Черкассах

Уголовное дело возбуждено по двум статьям.

Задержаны двое организаторов драки с полицией в Черкассах
Двоих организаторов драки с полицией в Черкассах задержали
Фото: скриншот из видео

Правоохранители задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах 9 марта. Об этом сообщается на сайте МВД.

"По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко. Пострадали 22 полицейских.

Националисты вышли на протест с требованием "отрубить руки Гладковскому" и наказать фигурантов журналистского расследования Bihus.info о хищениях в "Укроборонпроме".


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