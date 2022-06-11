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2022-06-11
Войска РФ обстреляли две громады в Днепропетровской области: двое раненых
Оккупанты обстреливали населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов", информирует
© Валентин Резниченко / Telegram
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
В результате обстрела два человека получили травмы.
"В Криворожском районе враг попал по двум громадам - Зеленодольской и Широковской. Остреливал населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов". Два человека ранены. Они в больнице. Повреждены дома, старостат, дом культуры. Село Большая Костромка без света и газа", - подчеркнул Резниченко.
Анна Конюченко, ZN.ua