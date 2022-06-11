Войска РФ обстреляли две громады в Днепропетровской области: двое раненых

Оккупанты обстреливали населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов", информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли две громады в Днепропетровской области: двое раненых
© Валентин Резниченко / Telegram

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что войска РФ в пятницу, 10 июня, обстреляли Зеленодольскую и Широковскую громады в Днепропетровской области.

В результате обстрела два человека получили травмы.

"В Криворожском районе враг попал по двум громадам - Зеленодольской и Широковской. Остреливал населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов". Два человека ранены. Они в больнице. Повреждены дома, старостат, дом культуры. Село Большая Костромка без света и газа", - подчеркнул Резниченко.


Анна Конюченко, ZN.ua





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