Войска РФ обстреляли две громады в Днепропетровской области: двое раненых

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил , что войска РФ в пятницу, 10 июня, обстреляли Зеленодольскую и Широковскую громады в Днепропетровской области.

В результате обстрела два человека получили травмы.

"В Криворожском районе враг попал по двум громадам - Зеленодольской и Широковской. Остреливал населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов". Два человека ранены. Они в больнице. Повреждены дома, старостат, дом культуры. Село Большая Костромка без света и газа", - подчеркнул Резниченко.