Войска РФ обстреляли Луганскую область: двое погибших и четверо раненых

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в результате обстрелов населенных пунктов в Луганской области два человека погибли и четверо получили травмы.

"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики. Вчера в Лисичанске, россияне расстреляли машину с французскими журналистами. Парень погиб на месте. Еще три человека, в том числе сопровождающие, ранены. Тело еще одного погибшего мужчины найдено возле его дома в Лисичанске, расположенном в районе Пролетарского моста. В Золотом ранена женщина", - отметил Гайдай в Telegram.

В Северодонецке повреждено 12 домов, в Лисичанске – 12, в Горном – девять и детский сад.