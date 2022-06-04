Войска РФ ударили крылатой ракетой по Одесской области, двое пострадавших — спикер ОВА
Оккупанты атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия, информирует
РоSSийские оккупанты запустили крылатую ракету по сельскохозяйственному предприятию в одном из районов Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом
«По Одесщине утром нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59», - говорится в сообщении.
Оккупанты попали на территорию сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. По словам спикера ОВА, пожар оперативно ликвидировали спасатели.
«Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа», – отметил Братчук.
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