Войска РФ ударили крылатой ракетой по Одесской области, двое пострадавших — спикер ОВА

Оккупанты атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия, информирует ZN.ua.

Войска РФ ударили крылатой ракетой по Одесской области, двое пострадавших — спикер ОВА
© Слово і діло

РоSSийские оккупанты запустили крылатую ракету по сельскохозяйственному предприятию в одном из районов Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«По Одесщине утром нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59», - говорится в сообщении.

Оккупанты попали на территорию сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. По словам спикера ОВА, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

«Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа», – отметил Братчук.

Он также добавил, что вероятность вражеских атак остается высокой.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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