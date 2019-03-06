Миссии ОБСЕ и БДИПЧ начали мониторинг украинских телеканалов

Мониторинг касается 7 крупнейших телеканалов.

Миссии ОБСЕ и БДИПЧ начали мониторинг украинских телеканалов
Роман Лягин
Фото: Depositphotos

Миссия ОБСЕ и Бюро демократических институтов и прав человека проводит мониторинг вещания украинских телеканалов в прайм-тайм. По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, наблюдатели отслеживают баланс размещения материалов о кандидатах предвыборной гонки, сообщает "Интерфакс-Украина".

Под мониторинг попали телеканалы "UA: Первый", "1+1", "112 Украина", "5 канал", "Украина", "Интер" и ICTV.

"Отслеживается баланс, соблюдение избирательного закона в отношении всех кандидатов, являются ли медиа свободными в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании различных кандидатов", - сообщает Нацсовет со ссылкой на слова представителя миссии ОБСЕ Франчески Боггери.

Во время рабочей встречи представителей миссии ОБСЕ/БДИПЧ и членов Нацсовета стороны также обсудили деятельность Независимого экспертного сонета и практики рассмотрения судебных споров по вопросам нарушения избирательного законодательства.

Нацсовет также пригласил представителей мониторинговых миссий к участию в рабочей группе Национального совета, осуществляющего надзор за ходом избирательного процесса в СМИ.

Напомним, по состоянию на 5 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.


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