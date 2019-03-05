ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму

Православная церковь Украина обратилась к Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за давления на украинскую церковь в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в обращении Синода ПЦУ.

В документе говорится о "беспрецедентном и циничном задержании" архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента, которое накануне произошло в Симферополе. Также Синод упоминает о попытках роSSийской власти в Крыму отобрать помещение, в котором находится Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

"Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу церковь", – говорится в обращении ПЦУ.

Как сообщалось, в воскресенье днем в Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Климента задержали в автобусе на выезд из полуострова под предлогом "украденных из церкви вещей". Омбудсмен Людмила Денисова считает причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО г.Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба.

Вечером в воскресенье архиепископа Климента отпустили, но административное дело против него не закрыто.

Ранее в ПЦУ заявили об угрозе депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР".