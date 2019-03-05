"Укроборонпром" назвал новое расследование Bihus.Info манипулятивным и заангажированным

"Укроборонпром" назвал новое расследование Bihus.Info о закупке высотомеров для Ан-26 манипулятивным и заангажированным.

Об этом говорится на сайте концерна.

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной. В договоре с иностранным заказчиком была предусмотрена установка на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были заменить на новые, изготовленные не позднее 2015 года. Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис", - сообщили в концерне.

Официально в Украину такие приборы не импортировались, и откуда они взялись у ООО "АН-Сервис" в "Укроборонпроме" комментировать не берутся.

"В то же время отмечаем, что категорически некорректным является утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости. Об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ , которая является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену", - заявили в "Укроборонпроме".

Концерн сообщил также, что выполнение этого контракта обеспечило работой несколько тысяч человек, а его общая стоимость составила около $6 млн.

Напомним, 4 марта вышла третья часть расследования о коррупции в ОПК. В нем говорится, что в августе 2016 года "Укрспецэкспорт" (входит в "Укроборонпром") закупил запчасти у фирмы ООО "АН-Сервис" шесть высотомеров для ремонта АН-26 Национальной гвардии Казахстана.

Государство заплатило 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - всего 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.