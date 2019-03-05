Насирову вернут 64 млн гривен из суммы залога

Шевченковский райсуд уменьшил залог экс-главе ГФС со 100 млн гривен до 36 млн гривен.

Насирову вернут 64 млн гривен из суммы залога
Суд почти втрое уменьшил залог Насирову
Фото: Без Табу

Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

"4 марта 2019 с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины, на котором было продлено действие мер пресечения фигурантам дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд продлил действие меры пресечения, но, по собственной инициативе, уменьшил залог для Насирова до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве.

Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.

"Отметим, что на судебном заседании 4 марта стороной обвинения не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта", - добавили в САП.

Напомним, прокуроры САП начали зачитывать полный текст обвинительного акта Насирова, состоящий из 774 страниц, 7 декабря 2017 года. Глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение может затянуться на два года.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".

7 марта 2017 года Соломенский суд арестовал Насирова на два месяца с залогом 100 млн гривен. 16 марта его жена Екатерина Глимбовская внесла залог и экс-глава ГФС вышел из СИЗО.

21 января ЦИК зарегистрировал Насирова его кандидатом в президенты.


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