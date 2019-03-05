Насирову вернут 64 млн гривен из суммы залога

Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

"4 марта 2019 с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины, на котором было продлено действие мер пресечения фигурантам дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд продлил действие меры пресечения, но, по собственной инициативе, уменьшил залог для Насирова до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве.

Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.

"Отметим, что на судебном заседании 4 марта стороной обвинения не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта", - добавили в САП.

Напомним, прокуроры САП начали зачитывать полный текст обвинительного акта Насирова, состоящий из 774 страниц, 7 декабря 2017 года. Глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение может затянуться на два года.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".

7 марта 2017 года Соломенский суд арестовал Насирова на два месяца с залогом 100 млн гривен. 16 марта его жена Екатерина Глимбовская внесла залог и экс-глава ГФС вышел из СИЗО .

21 января ЦИК зарегистрировал Насирова его кандидатом в президенты.