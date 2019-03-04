ЦИК увеличил свои расходы на выборы президента на 6 млн гривен

Сумма расходов составила 282 млн гривен.

ЦИК увеличил свои расходы на выборы президента на 6 млн гривен
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Центральная избирательная комиссия увеличила свои расходы на подготовку и проведение выборов президента 31 марта на 6 млн гривен до 282 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия внесла изменения в смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019. После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 гривну и составляет 282 млн 53 тыс. 202 гривны", - говорится в сообщении.

Необходимые средства были перераспределены из резерва на расходы Центризбиркома.

Ранее ЦИК увеличил свою смету из-за большого количества кандидатов в президенты.

Старая смета была подготовлена из расчета 25 кандидатов на пост президента, а по факту зарегистрировались 44 человека. Поэтому сумма расходов увеличилась на 9,9 млн гривен и составила 275,979 млн гривен.


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