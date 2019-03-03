МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму
Ведомство обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
Министерство иностранных дел обеспокоено сообщениями о задержании на оккупированном полуострове архиепископа ПЦУ Климента и заявляет о религиозных притеснениях. Об этом написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко в Twitter.
"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. РоSSийские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", – говорится в сообщении.
"Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - написала Зеленко.
Архиепископа Климента задержали 3 марта на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.
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