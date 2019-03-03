МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму

Ведомство обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Министерство иностранных дел обеспокоено сообщениями о задержании на оккупированном полуострове архиепископа ПЦУ Климента и заявляет о религиозных притеснениях. Об этом написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко в Twitter .

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. РоSSийские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", – говорится в сообщении.

"Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН , СЕ и ОБСЕ ", - написала Зеленко.