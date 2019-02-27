Полиция задержала подозреваемого в ограблении штаба Порошенко в Ровенской области

21-летний житель села Кидры ранее уже привлекался к ответственности.

Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции 27 февраля задержали двух мужчин по подозрению в ограблении избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко в Ровенской области. Об этом сообщает региональное управление полиции.

25 февраля в полицию поступило сообщение от местного жителя, что из офисного помещения штаба Порошенко украли компьютерную технику. Злоумышленник проник в помещение, сломав дверь.

Фото: npu.gov.ua

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 21-летний житель села Кидры. При осмотре арендованного жилья, где находился подозреваемый, полицейские обнаружили похищенную технику. Оказалось также, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления, но отделался условным сроком.

Часть оборудования грабитель успел передать товарищу, который сдал краденное в ломбард. Правоохранители задержали также и второго подозреваемого - 23-летнего жителя Ровно. У него полицейские обнаружили и изъяли соответствующие чеки.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.Полицейские проверяют обоих мужчин на причастность к совершению других подобных преступлений.


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