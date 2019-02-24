В оккупированном Луганске прогремел взрыв, - СМИ

По предварительной информации, три человека ранены.

В оккупированном Луганске прогремел взрыв, - СМИ
В оккупированном Луганске прогремел взрыв
Фото: http://www.luganews.com

В оккупированному Луганске вчера днем, 23 февраля, прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки «ЛНР», есть пострадавшие. Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из источников, знакомых с ситуацией.

“Взорвался дежурный автомобиль, который использовался для перевозки личного состава на случай чрезвычайного происшествия. Ранены как минимум три человека”, - рассказал собеседник издания.

Собеседник также отметил, что местным СМИ «строго приказали молчать».

О взрыве также вчера написал участник местного сообщества в «ВКонтакте». Автор пользователь отметил, что от взрыва у него треснуло окно.

Напомним, вчера микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Украинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 летУкраинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 лет
Блок рекламы


Похожие новости
В Донецке произошло три взрыва, предварительно без погибшихВ Донецке произошло три взрыва, предварительно без погибших
Памятник "зеленым человечкам" в оккупированном Симферополе облили краскойПамятник "зеленым человечкам" в оккупированном Симферополе облили краской
Украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткойУкраинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой
Задержаны двое подозреваемых во взрыве в сумском храмеЗадержаны двое подозреваемых во взрыве в сумском храме
В Сумах во время богослужения в соборе УПЦ МП прогремел взрывВ Сумах во время богослужения в соборе УПЦ МП прогремел взрыв
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшиеВ столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшие
Советника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутатаСоветника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутата
РоSSия начала в оккупированном Крыму военные ученияРоSSия начала в оккупированном Крыму военные учения
В оккупированном Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мостВ оккупированном Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост
Последние новости
Подгружаем последние новости