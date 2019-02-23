Трамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидата

Ранее спикер Госдепа Хизер Нойерт отказалась от предложения.

Трамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидата
Келли Найт Крафт
Фото: HilltopMonitor.com

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт, действующего посла США в Канаде.

"Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 22 февраля.

По словам Трампа, она "проделала выдающуюся работу", представляя Соединенные Штаты.

Напомним, в октябре 2018 года в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, занимавшая этот пост с конца января 2017 года.

Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено.

16 февраля Нойерт отказалась от предложения стать постпредом в ООН.


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