Трамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидата

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт, действующего посла США в Канаде.

"Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 22 февраля.

По словам Трампа, она "проделала выдающуюся работу", представляя Соединенные Штаты.

Напомним, в октябре 2018 года в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, занимавшая этот пост с конца января 2017 года.

Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено.