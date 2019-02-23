Трамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидата
Ранее спикер Госдепа Хизер Нойерт отказалась от предложения.
Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт, действующего посла США в Канаде.
"Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 22 февраля.
По словам Трампа, она "проделала выдающуюся работу", представляя Соединенные Штаты.
Напомним, в октябре 2018 года в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, занимавшая этот пост с конца января 2017 года.
Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено.
16 февраля Нойерт отказалась от предложения стать постпредом в ООН.
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