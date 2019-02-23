Москальковой запрещают говорить о состоянии украинских политзаключенных, - Денисова

"Она ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их".

РоSSийскому омбудсмену Татьяне Москальковой не позволяют отвечать ни на какие медицинские вопросы относительно украинских политзаключенных в РоSSии и на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Прямой".

"Госпожа Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в рамках", чтобы она чего-то не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю, и ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их", - подчеркнула омбудсмен.

21 февраля Денисова провела переговоры с Москальковой в коридоре парламента Греции, поскольку роSSийская сторона не согласовала время официальной встречи омбудсменов.

Денисова обсудила с Москальковой вопрос о медицинской помощи раненым военнопленным морякам и назначенного им РФ обследования, а также обмен заключенными. При этом роSSийским омбудсмен заявила, что у нее нет мандата заниматься обменом.

Ранее сообщалось, что московская больница отказала в госпитализации украинскому военнопленному Андрею Эйдеру, амедосмотр Андрея Артеменко провели "для галочки".