На матче Лиги Европы в Киеве вывесили баннер "Убийцы Гандзюк должны сесть"

Во время мачта Лиги Европы на НСК "Олимпийский" между киевским "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" болельщики скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?" и вывесили баннер с надписью "Убийцы Гандзюк должны сесть".

Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице группы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

20 февраля активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк - руководителя Национальной полиции Херсонской области Артура Мерикова.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Мангер, в свою очередь, опроверг обвинения Гандзюка, а в суде заявил, что опасается за свою жизнь.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении. А 15 февраля суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения 2,5 млн гривен залога. Вечером в тот же день Мангер вышел из СИЗО , уплатив залог.

21 февраля Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на освобождение под залог 2,5 млн гривен Владислава Мангера на 28 февраля из-за неявки адвокатов.

После заседания Шевченковского райсуда отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах.

Екатерину Гандзюк облили кислотой в центре Херсона 31 июля 2018 года. 4 ноября она скончалась в больнице.