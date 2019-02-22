Экс-помощник Дубневича задержан в "Борисполе" по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"

Эдуард Пушкаренко был объявлен в розыск.

Экс-помощник Дубневича задержан в "Борисполе" по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"
Фото: СС0 Public Domain

Правоохранители задержали в международном аэропорту "Борисполь" бывшего первого заместителя руководителя филиала "Центр обеспечения производства" публичного акционерного общества "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"21 февраля 2019 году в международном аэропорту "Борисполь" задержали бывшего первого заместителя руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Это лицо, вместе с еще семью лицами, детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 млн грн убытков "Укрзализныце" через закупку стрелочной продукции по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал должность помощника одного из депутатов Верховной Рады, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.

Ранее детективы НАБУ объявили экс-чиновнику о подозрении, однако последний скрывался от следствия, а потому был объявлен в розыск.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ.

Напомним, в конце 2018 года глава Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича. В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Луценко завернул представление на снятие неприкосновенности с Дубневича. Генеральный прокурор предложил следствию собрать доказательную базу, которая бы "безоговорочно подтверждала сделанные выводы, а не ставила их под сомнение".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Блок рекламы


Похожие новости
В Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взяткиВ Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взятки
Экс-депутат от Партии регионов отсудил 9600 грн за незаконное задержание в 2016 годуЭкс-депутат от Партии регионов отсудил 9600 грн за незаконное задержание в 2016 году
В Запорожье двое чиновников задержаны при получении 0,7 млн гривен взяткиВ Запорожье двое чиновников задержаны при получении 0,7 млн гривен взятки
Защита Мангера внесла за него залог 2,5 млн гривенЗащита Мангера внесла за него залог 2,5 млн гривен
Луценко сообщил о спецконфискации 1,5 млрд гривенЛуценко сообщил о спецконфискации 1,5 млрд гривен
Задержанных в Казахстане украинских правозащитников депортировалиЗадержанных в Казахстане украинских правозащитников депортировали
В Бердянске военный комиссар задержан по подозрению во взяточничествеВ Бердянске военный комиссар задержан по подозрению во взяточничестве
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в СШАЗадержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США
Полицейскому, который превысил полномочия при задержании активистов на Подоле, объявили о подозренииПолицейскому, который превысил полномочия при задержании активистов на Подоле, объявили о подозрении
Польша задержала чеченца - гражданина РоSSии по подозрению в терроризмеПольша задержала чеченца - гражданина РоSSии по подозрению в терроризме
Последние новости
Подгружаем последние новости