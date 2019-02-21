Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
СБУ заявила о разоблачении избирательной пирамиды.
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у представителей штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко в ряде областей.
Об обыске в Запорожье сообщило доверенное лицо Тимошенко Виталий Рябцев. "Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал Рябцев в фейсбуке в четверг.
Однако, по данным LB.ua, обыски проходят не только в запорожском штабе, но и в шести других областях.
Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках производства по ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации.
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