Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко

СБУ заявила о разоблачении избирательной пирамиды.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у представителей штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко в ряде областей.

Об обыске в Запорожье сообщило доверенное лицо Тимошенко Виталий Рябцев. "Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал Рябцев в фейсбуке в четверг.

Однако, по данным LB.ua, обыски проходят не только в запорожском штабе, но и в шести других областях.

Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках производства по ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации.


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