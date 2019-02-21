СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко

Служба безопасности Украины разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады.

Об этом на брифинге в четверг заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко. Ранее появилась информация, что следователи проводят массовые обыски у представителей штаба Юлии Тимошенко. Кононенко подтвердил факт обысков, но отказался подтвердить, что они связаны с "Батькивщиной".

"В значительной части регионов сегодня проводятся более 30 обысков. Цель - документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан РоSSийской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с роSSийскими спецслужбами", - заявил он.

Руководителем всей этой организации является народный депутат Украины, имя которого в СБУ не называют. Под ним были три координатора, ответственных за разные регионы. Под каждым из них - координаторы более низкого уровня, которые отвечают за две области, и так далее. На самом низком уровне находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

В распоряжении СБУ есть платежные ведомости группы по 151 округу в Полтавской области, где указаны 216 старших по избирательным участкам и 3250 членов низовых "десяток". На их основании следствие предполагает, что в целом по Украине в пирамиду могли быть вовлечены более 680 тысяч человек.

Кононенко подчеркнул, что многие члены пирамиды непосредственно с связаны с РФ . Например, по Винницкой области ответственным был гражданин РФ Владимир Рябый, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президента РФ Владимира Жириновского. По Одесской области ответственной была гражданка Украины Анна Матюхина, которая в 2011 году работала в избирательном штабе "Единой РоSSии", а в 2012 году - в штабе Владимира Путина.