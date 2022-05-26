За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь

Александр Лукашенко

В Верховную Раду внесли законопроект об изъятии собственности беларуси за соучастие в роSSийской агрессии против Украины.

Как сообщает Politeka.net, документ зарегистрирован под номером 7411 сегодня, 26 мая.

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока недоступны. Добавим, что в это же время Беларусь начала военные учения в Бресте - это в 60 км от границы с Украиной.

"На полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений ВС Беларуси. Предусматривается "расконсервация" вооружения и техники и осуществление маршей", - сообщали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в Беларуси "подчищают" последствия дислокации роSSийских войск.

"Продолжается ликвидация последствий дислокации на территории республики Беларусь подразделений вооруженных сил роSSийской федерации, которые привлекались к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены роSSийскими подразделениями", — сообщали 26 мая в Генштабе ВСУ.

Стоит также напомнить, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что РБ поставляет оружие росии.

Оружие роSSийского производства в настоящее время пользуется спросом у роSSийских потребителей, заявил Головченко в программе "До полуночи", показанной на гостелеканале "Беларусь-1" вечером 24 мая.

Напомним, на днях Верховная Рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах". Закон касается ограничения обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РоSSийской Федерации или Республики Беларусь.

аптека, лекарства

Согласно документу, в государственной регистрации лекарственных средств может быть отказано, если будет обнаружено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства производятся предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (РоSSийской Федерации) или Республики Беларусь.

Проведенная ранее регистрация лекарственных средств может быть отменена.


Катерина Петренко, politeka.net

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