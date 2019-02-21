Население Украины за год сократилось на 233 тысячи человек

Смертность в Украине намного превышает рождаемость.

Население Украины за год сократилось на 233 тысячи человек
Фото: Пресс-служба полиции

Население Украины за год сократилось на 233 тысячи человек, свидетельствуют подсчеты Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 января 2019 года численность наличного населения составляла 42 млн 153,2 тыс. человек.

В 2018 году в Украине умерло 588 тысяч человек (в том числе 2,4 тыс. детей в возрасте до года), родилось - 336 тысяч. На 100 умерших человек в Украине приходится только 57 живорожденных.

Миграционная убыль за 2018 год оценивается в 18,6 тысяч человек.

Крым и Севастополь в статистике не учтены. Также лишь частично учитываются оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По данным последней всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.


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