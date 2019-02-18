В СБУ подтвердили, что у епископа Гедеона были паспорта трех стран

Деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины

В СБУ подтвердили, что у епископа Гедеона были паспорта трех стран
Епископ Макаровский Гедеон (Харон)
Фото: spzh.news

В Службе безопасности Украины подтвердили, что у епископа Украинской православной церкви (МП) Гедеона (Юрия Харона) действительно были паспорта трех стран.

Об этом заявил сегодня на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Укринформ.

"Он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, паспорт РоSSийской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал Грицак.

Также он добавил, что СБУ располагает данными, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины, и отправила соответствующую информацию в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы.

"Поэтому было принято решение, при пересечении им границы у него изъять украинский паспорт", - напомнил Грицак, добавив: насколько "мне известно, он (Гедеон) не является гражданином Украины".

Грицак уточнил, что на время Гедеону закрыт въезд в Украину.

Ранее Государственная миграционная служба заявила, что епископ Гедеон (Юрий Харон) был лишен украинского гражданства в июне 2018 года из-за сокрытия гражданства РоSSии.

Напомним, 13 февраля пограничники депортировали Гедеона из Украины.


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