В мэрии Николаева провели обыски по делу о растрате

Чиновников департамента энергоэффективности заподозрили в присвоении бюджетных средств.

В Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева 18 февраля провели обыски по делу о растрате денег.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Фото: mk.npu.gov.ua

Производство касается использования средств, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитальный ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города. Пресс-служба департамента в свою очередь сообщила, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не был заказчиком.

Следствие считает, что должностные лица мэрии вошли в сговор с подрядчиками с целью завладения части денег. Дело квалифицировали по ч. 3 ст.191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Обыски организовали одновременно по месту работы и проживания фигурантов производства.

Фото: mk.npu.gov.ua
Фото: mk.npu.gov.ua


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