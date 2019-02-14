РоSSийских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах не будет, - Геращенко

Присутствие роSSийских наблюдателей в международных миссиях во время президентских и парламентских выборов в Украине недопустимо.

Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Никаких роSSийских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет. Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет", - написала Геращенко в фейсбуке.

Первый вице-спикер подчеркнула, что россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, "пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет прочь".

В то же время Геращенко добавила, что Украина открыта для всех других международных наблюдателей.

"Приглашаем, ждем на каждом участке", - отметила она.

Ирина Геращенко выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации их в Крыму, "где оккупанты проводят псевдовыборы на оккупированных территориях".

"И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН , СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах", - отметила Геращенко.