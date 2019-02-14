Двух чиновников Минагрополитики поймали на взятке в $75 тыс.
Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении уголовного правонарушения.
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения $9 тыс. неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Это была последняя часть взятки на общую сумму 74,5 тыс. долларов США. Средства передавались чиновникам частями, сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что задержанные обещали договориться с должностными лицами Минагрополитики о сохранении за определенным лицом должности директора подведомственного министерству предприятия.
Лица были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса, а также избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Кабинет министров 6 февраля уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Вместо него эту должность заняла замминистра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.